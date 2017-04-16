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"الأسرة والطفولة" في كفر الشيخ. .35 عامًا على رأس المتنزهات

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الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (3)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (3)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (4)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (4)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (5)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (5)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (6)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (6)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (7)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (7)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (8)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (8)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (9)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (9)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (10)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (10)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (11)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (11)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (12)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (12)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (13)الأسرة والطفولة في كفر الشيخ (13)

الأسرة والطفولة في كفر الشيخالأسرة والطفولة في كفر الشيخ

الأسرة والطفولة في كفر الشيخالأسرة والطفولة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

35 عامًا ومازالت حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، تعد على رأس المتنزهات في الأعياد والمناسبات، وخاصة في عيد الربيع وشم النسيم، نظرًا لموقعها على نهر النيل فرع رشيد، على مساحة 13 ألفًا و500 متر تقريبًا، وبها فسح نيلية، وملاهي أطفال، والعديد من المرافق التي تخدم الزائرين.

يأتي إلى حديقة الأسرة والطفولة بمدينة دسوق، زائرون من المدن والمراكز المجاورة، بمحافظات البحيرة، والغربية، والدقهلية، والإسكندرية، لقضاء عطلة شم النسيم، حيث تتحول في هذا اليوم لأجواء أسرية، للاستمتاع بجوها، وتواجد عناصر من الأمن للتصدي لأية مخالفات من قبل الخارجين عن القانون.

من جانبه، كشف المحاسب محمد شعبان، مدير إدارة الحدائق بمجلس مدينة دسوق، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن حديقة الأسرة ازداد أعداد زائريها يوم شم النسيم آخر 3 أعوام، ما بين 13 و15 ألف زائر.

وأضاف أن إدارة الحديقة، استعدت جيدًا لاستقبال عطلة شم النسيم، واستقبال زائريها الراغبين بالاحتفال في تلك المناسبة، من خلال تزيين الأشجار، وفحص ملاهي الأطفال جيدًا أمانًا لهم.

وأشار إلى عقده اجتماعًا مع إدارة الأمن بالحديقة، برئاسة ناصر فضيل، مدير الأمن، لبحث الترتيبات الأمنية اللازمة، الواجب تنفيذها خلال تلك العطلة، موضحًا أنه جرى مخاطبة الجهات المعنية متمثلة في الشرطة، والإنقاذ النهري، والمسطحات المائية، والإسعاف، والصحة، للتنسيق معهم بشأن الاستعداد ليوم عطلة شم النسيم.

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