إصابة ضابط ومجند في تفجير مدرعة شرطة بالعريش

شمال سيناء - مصراوي:

أصيب نقيب شرطة ومجند، اليوم الأحد، بعد تفجير مسلحون مجهولون يشتبه في انتمائهم لتنظيم أنصار "بيت المقدس" مدرعة شرطة بعبوة ناسفة أمام مقر "سباق الهجن" بمدخل مدينة العريش.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن المصابين هم النقيب محمد فرحات محمد، 25 عامًا من القاهرة "شظايا متفرقة بالجسد"، والمجند عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 20 عامًا "كسور بالساق اليسرى" وشظايا متفرقة بالجسد، مشيرة إلى أن الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفي العسكري بالعريش.