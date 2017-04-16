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تأجيل دعوى وقف برنامج "وش السعد" لجلسة 4 يونيو

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تأجيل دعوى وقف برنامج "وش السعد" لجلسة 4 يونيو تأجيل دعوى وقف برنامج "وش السعد" لجلسة 4 يونيو

مصراوي Masrawy

برنامج وش السعد

كتب - محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي لإلزام قناة "ام بى سي " بوقف عرض برنامج "وش السعد" الذي يقدمه الفنان محمد سعد، لجلسة 4 يونيو.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٤٦٧ لسنة ٧٠ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس قناة mbc.

سردت الدعوى ما حدث في البرنامج بشكل دقيق مشيرة إلى أنه يمثل استمرارا لمسلسل الإسفاف والتدني والبذاءة والتحريض علي التحرش الجنسي والدعوة لإفساد الأخلاق والقيم والآداب العامة.

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