تأجيل دعوى وقف برنامج "وش السعد" لجلسة 4 يونيو

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد، تأجيل الدعوى المطالبة بإصدار حكم قضائي لإلزام قناة "ام بى سي مصر" بوقف عرض برنامج "وش السعد" الذي يقدمه الفنان محمد سعد، لجلسة 4 يونيو.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٤٦٧ لسنة ٧٠ق كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس قناة mbc.

سردت الدعوى ما حدث في البرنامج بشكل دقيق مشيرة إلى أنه يمثل استمرارا لمسلسل الإسفاف والتدني والبذاءة والتحريض علي التحرش الجنسي والدعوة لإفساد الأخلاق والقيم والآداب العامة.