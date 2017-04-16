تأجيل استشكال محمد الأمين على وقف قرار إنشاء غرفة الإعلام لـ١١ يونيو

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الاستشكال الذي يطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار ظهور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الإعلام لجلسة ١١ يونيو المقبل.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار.

واختصم الاستشكال رقم ٣٠١٦٠، مرتضى منصور وآخرين، طالبا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء "غرفة الإعلام" وتعيين محمد الأمين رئيسًا لها، مع وقف قرار ظهور مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.