مصرع زوجين إثر تفحم سيارة ملاكي بـ"صحراوي الإسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

لقي زوجان مصرعهما، اليوم الأحد؛ إثر اندلاع حريق في سيارتهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وكشفت المعاينة، أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالكيلو 65 بالطريق المشار إليه، حدث ماس كهربائي بالسيارة، أدى لاندلاع حريق بالسيارة، ووفاتهما نتيجة إصابتها بحالة اختناق.

انتقلت سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق، وتم إخماد الحريق، ونقل الجثتين إلى المشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.