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إنهاء مشكلات الصرف الصحي والزراعي بالخارجة

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إنهاء مشكلات الصرف الصحي والزراعي بالخارجة إنهاء مشكلات الصرف الصحي والزراعي بالخارجة

مصراوي Masrawy

الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أنهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، جميع مشكلات الصرف الصحي والمصرف الزراعي بمنطقة درب الطيارة بمدينة الخارجة بالتنسيق مع مصلحة الصرف التابعة لوزارة الري.

وقالت سمية خليل رئيس مركز الخارجة بالمحافظة، في تصريح لـ"مصراوي"، إنه جرى إنهاء مشكلة المصرف الزراعي المكشوف بمنطقة درب الطيارة بالمدينة، بعدما أنهت الوحدة المحلية مشروع إنشاء بئر صرف صحي بديل بالمنطقة، ونقلت طلمبات الغاطس البديلة من الموقع.

وأضافت "خليل" أن المركز أنهى مشروع إحلال خطوط الصرف الصحي بمنطقة المعهد الديني بالمدينة؛ لرفع كفاءة المرفق بالمنطقة بتكلفة 80 ألف جنيه، و جارٍ العمل بمنطقتي "الزهور" و"خلف المتحف"، لإحلال الصرف الصحي بهما.

أشارت "خليل" إلى الانتهاء من إحلال وتجديد 3 كيلو مواسير مياه شرب "اسبستوس 4" بأقطار "4، 6 بوصة" في مناطق جنوب حي البري، وحي السلخانة، وجزء من منطقه القلقان.

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