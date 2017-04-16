إخماد حريق بورشة "استورجي" في أوسيم

كتب - محمد شعبان:

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق اندلع بورشة "استورجي" بمنطقة أوسيم.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من ورشة بمنطقة البراجيل.

تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من محاصرة ألسنة النيران وإخماد الحريق، دون وقوع إصابات.

وانتقل العميد أيوب كمال أبو رجيلة، مأمور قسم أوسيم، إلى محل الحريق؛ للمعاينة والوقوف على أسبابه.