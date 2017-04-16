المشروب الأمثل بعد تناول الفسيخ والرنجة..تعرف على محتوياته

كتبت- ميرا ماهر

عادةً ما يتناول المصريون الفسيخ والرنجة بكميات كبيرة يوم شم النسيم دون الانتباه لما يجب تناوله من طعام أو شراب قبل هذه الوجبه أو بعدها.

نشر موقع " mindbodygreen " أنه بتناول مشروب الزنجبيل والليمون بالقرفة يمكنك التخلص من السموم في الجسم بعد العديد من الوجبات.

وبالتالي يمكن تناول مشروب الزنجبيل بعد وجبة الفسيخ والرنجه، وذلك لأن للزنجبيل القدرة على علاج الغثيان والقيء، كما أنه يساهم في عملية الهضم، بالإضافة إلى قدرته على طرد الغازات، كما أنه يعمل على التخلص من الشعور بالامتلاء، كما يعزز قدرة الجسم في التخلص من الأملاح الزائدة.

لتحضير مشروب الزنجبيل، يتم خلط جميع المكونات التاليه جيداً في الماء المغلي:

½ كوب من عصير الليمون الطازج.

شرائح رقيقة من الزنجبيل الطازج

½ ملعقة صغيرة من القرفة.