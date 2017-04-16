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يوحنا قلتا: «برقية السيسي» ساعدت على الاحتفال بعيد القيامة

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يوحنا قلتا: «برقية السيسي» ساعدت على الاحتفال بعيد القيامة يوحنا قلتا: «برقية السيسي» ساعدت على الاحتفال بعيد القيامة

التحرير

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قال يوحنا قلتا رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقا، إن هناك 3 عوامل ساعدت على احتفال المسحينين بعيد القيامة المجيد، وملء الوجدان بالرضى، رغم الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها من تفجير كنستي المرقسية بالإسكندرية، ومارجرجس بطنطا.

وأوضح قلتا في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن هذه العوامل هي تكاتف الشعب المصري بجميع طوائفه، ثانيًا برقية الرئيس عبد الفتاح لتهنئة الأقباط، هذا لا يحدث إلا من رئيس يثق في شعبه، ومتعاطف معه، ويشعر بآلمه وفرحه، وأقول له "شكرًا".

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وأضاف أن همة رجال الأمن في تأمين الكنائس، يشهد الله أنهم يبذلون جهدًا رائعًا للحفاظ على الأمن والأمن، مشيرًا إلى أنه لا خوف على مصر طالما لها هذا الشعب ووهذا الأمن وعلى رأسهم السيسي.

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التحرير

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