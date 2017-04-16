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البابا تواضروس يجتمع بكبار قساوسة مطرنية طنطا في زيارة غير معلنة

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البابا تواضروس يجتمع بكبار قساوسة مطرنية طنطا في زيارة غير معلنة البابا تواضروس يجتمع بكبار قساوسة مطرنية طنطا في زيارة غير معلنة

التحرير

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كتب -محمد عباس:

اجتمع البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطرايرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الأحد، مع كبار قساوسة المطرانية بشارع المعتصم  بمدينة طنطا فى زيارة لم يُعلن عنها.

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واستقبل الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها البابا فور وصوله إلى المطرانية، في حضور أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وبعدها توجه لزيارة بعض أسر شهداء كنيسة مار جرجس.

وكشف مصدر مسؤول عن قيام البابا بالاطلاع على خطة تأمين الكنائس بنفسة  بعد شرح من مدير الأمن ومحافظ الإقليم ثم غادر مسرعا متوجها إلى القاهرة.

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التحرير

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