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بالصور| أهالى شهيد تفجير مركز تدريب الشرطة يودعونه أمام مشرحة طنطا

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بالصور| أهالى شهيد تفجير مركز تدريب الشرطة يودعونه أمام مشرحة طنطا بالصور| أهالى شهيد تفجير مركز تدريب الشرطة يودعونه أمام مشرحة طنطا

التحرير

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سادت حالة من الحزن والأسى، على وجوه العشرات من أهالى قرية سجين بمركز قطور بمحافظة الغربية، أمام مشرحة مستشفى طنطا الجامعى، أثناء نقل جثمان أخر شهداء تفجير مركز تدريب الشرطة، لتشيعه لمثواه الأخير.

الأهالي 3

وتجمعت أسرة الشهيد محمد فؤاد خطاب مهنا، أمام مشرحة المستشفى، كما تواجد أفراد وأمناء الشرطة من زملائه بمختلف الأقسام والمراكز، وتم نقل جثمانه إلى قريته لأداء صلاة الجنازة عليه وتشيعه فى جنازة عسكرية.

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الأهالي

ومن المقرر أن يشارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ بالغربية، اللواء محمد مسعود الديب مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا، اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والعقيد أحمد يخى المستشار العسكرى للمحافظة، فى الجنازة العسكرية.

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التحرير

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