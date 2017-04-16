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«البترول»: إعادة تشغيل خط بوتاجاز القطامية بعد الحصول على إذن النيابة

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«البترول»: إعادة تشغيل خط بوتاجاز القطامية بعد الحصول على إذن النيابة «البترول»: إعادة تشغيل خط بوتاجاز القطامية بعد الحصول على إذن النيابة

التحرير

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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تأمين احتياجات البوتاجاز لمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة من المخزون الاستراتيجي للبوتاجاز، مشيرًا إلى أن شركة أنابيب البترول، بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح وتشغيل خط بوتاجاز القطامية عقب الحصول على إذن النيابة بالبدء في الإصلاح من خلال فرق إدارة الصيانة المتخصصة والمتواجدة بالمكان منذ اندلاع الحريق، وأنه من المتوقع إعادة تشغيل الخط مساء اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير.

من جانبه قال المهندس عبدالمنعم حافظ، رئيس شركة أنابيب البترول، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه تم الاستعانة بمركز معلومات القاهرة الكبرى قبل البدء في أعمال الحفر والإصلاح للاستدلال على وجود مرافق بالأماكن المخططة للحفر، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تطبيب الخط من الجهتين بطبة هيدروليكية لمنع أى تسريب، تمهيدًا لاستبدال الجزء التالف من الخط وإنهاء أعمال الإصلاح وفتح البلوف المغلقة وإعادة تشغيل الخط.

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وأضاف أن الخط الذي تم تشغيله منذ عام 1990 يتم من خلاله نقل البوتاجاز من السويس لمراكز تعبئة البوتاجاز في مسطرد والقطامية، ويعمل بكفاءة عالية ويتم التحكم فى تشغيله من خلال غرف البلوف المنتشرة على امتداد مساره.

عمليات إصلاح الخطاصلاح الخط4إصلاح الخط ٢إصلاح الخط ٣

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التحرير

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