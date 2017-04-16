شاب وفر ثمن التدخين 8 سنوات فأصبح ثري.. تعرف على ممتلكاته

كتب - هشام عواض:

التدخين تأثيراته كثيرة وخطيرة على الصحة، والاقلاع عنه يؤثر بالإيجاب على الصحة وأيضا على أموال الشخص المدخن، وهو ما حدث مع تركي امتنع عن التدخين لمدة 8 سنوات.

تمكن التركي "محمد توك"، البالغ من العمر 42 عامًا من شراء سيارتين تجاريتين ودراجة نارية بثمن النقود التي وفرها طوال سنوات من توقفه عن التدخين، بحسب موقع "turk life" التركي.

قال "توك"، أنه بدأ التدخين وهو في عمر 12 عامًا واستمر فيه مدة 22 عامًا قبل أن يقرر قبل 8 سنوات أن يتوقف عن التدخين، وتجميع النقود التي كان يدفعها يوميًا لشراء السجائر.

واكتشف "توك" بعد هذه المدة، إنه تمكن من جمع مبلغ 70 ألف ليرة تركية اشترى بها سيارتين تجاريتين صغيرتين ودراجة نارية.

وأكد الشاب التركي إن وضعه المالي والصحي تحسن بشكل كبير جدًا عقب تركه التدخين، وتغيرت حياته للأفضل.