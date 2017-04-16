بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

المنيا ــ ريمون الراوي:



أقامت الكنائس الأرثوذكسية بالمنيا، صلاة الشكر، صباح اليوم الأحد، وامتنعت عن استقبال مهنئين بعيد القيامة المجيد.



وخصصت مطرانية المنيا، الفترة بين السادسة والتاسعة، من مساء اليوم الأحد، كفترة تعزية، يستقبل خلال الأنبا أرسانيوس، مطران المنيا، والأنبا مكاريوس، الأسقف العام، الراغبين في تقديم واجب العزاء في شهداء مصر والكنيسة، بحادثي تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية.



وأعلنت مطرانية ملوي، استقبال وفد من قيادات الشعبية والتنفيذية بجنوب المنيا، قدموا العزاء مساء أمس السبت، قبل إقامة صلاة القداس الإلهي، ضمّ 4 من نواب البرلمان، إضافة لقيادات وزارة الأوقاف وبيت العائلة، ورئيس مركز ملوي، ومدير المستشفى العام، وعدد من قيادات الأمن.

وأكد مصدر كنسي أن الكنائس امتنعت عن تقبل التهنئة بعيد القيامة، وتعبر الزيارات للتعزية فقط وليست للتهنئة بالعيد.