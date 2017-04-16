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بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (1)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (1)

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (2)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (2)

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (3)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (3)

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (4)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (4)

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (5)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (5)

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (6)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (6)

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (7)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (7)

محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (8)محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات (8)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

قدم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، يرافقه اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، التهنئة لعدد من كنائس ومطرانيات المحافظة، أبرزها الكنيسة الإنجيلية ومطرانية ماري جرجس، والكنيسة الكاثوليكية بمدينة سوهاج، لمشاركة المسيحيين احتفالات عيد القيامة المجيد.

من جانبه قال محافظ سوهاج في تصريحات صحفية: "إن اليوم عيد للمصريين جميعًا وليس للمسيحيين فقط، وإننا في المحافظة يد واحدة لا فرق بين مسلم ومسيحي".

وأعرب الأنبا باخوم، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج، عن بالغ سعادته بمشاركة محافظ الإقليم ورجال الأزهر والأوقاف والأمن احتفالهم بعيد القيامة المجيد، وقال إن هذا خير دليل على أن عنصرَي نسيج واحد لا يمكن فصله أو التأثير عليه.

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