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"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

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مصراوي Masrawy

المنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلن مكتب تنشيط السياحة، بمنطقة تونا الجيل بمركز ملوي بالمنيا، عن استقبال وفد ألماني وبرازيلي مكون من 81 زائرًا قادمين لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

تضمن برنامج زيارة الوفد، التعرف على المعالم الأثرية بمنطقة تونا الجبل وما تحويه من جبانة الطيور المحنطة، ومقبرة الكاهن والسراديب وتمثال ومومياء تحوت، وزيارة مقبرة بيتوزيرس كبير الكهنة والإله تحوت وايزادورا والساقية الرومانية ولوحة اخناتون، يلي ذلك التوجه إلى زيارة منطقة آثار بني حسن الشروق بمركز ومدينة أبو قرقاص.

وأعرب الزوار، عن بالغ سعادتهم بزيارة أرض التاريخ، حيث يسود جو من الأمن والاستقرار، إلى جانب التمتع بأجواء فصل الربيع المبهجة، مشيدين بحُسن الاستقبال والترحيب من قِبل المحافظة.

المنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا (3)

المنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا (1)

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