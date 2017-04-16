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ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

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ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

أسماك البقرة السامة

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت شرطة والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 44 كيلو جرام من أسماك البقرة السامة المحظور صيدها وتداولها وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل بيعها للمواطنين بأحد أسواق منطقة الرمل.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بقيام "أ. ل. ف"، 30 عاما، بائع أسماك بمنطقة الرمل، ببيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم ضبط المتهم وبحوزته 44 كيلو جرام من أسماك البقرة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق، والصادر بشأنها النشرة التحذيرية من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لخطورتها على الصحة، لاحتوائها على كمية من السموم الضارة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر جنح قسم شرطة أول الرمل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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