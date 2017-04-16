مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

الغربية- مروة شاهين:

كشف مصدر كنسي أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زار مطرانية شارع المعتصم بمدينة طنطا، صباح اليوم الأحد، لمدة لم تتجاوز نصف ساعة، في زيارة سرية لم يُعلن عنها.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن البابا اجتمع مع الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وقيادات المطرانية، حيث استمع لشرح من اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، واللواء أحمد صقر، محافظ الإقليم، حول خطة تأمين الكنائس والمطرانيات، ثم عاد إلى القاهرة.

يذكر أن البابا تواضروس، ترأس مساء أمس، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ومئات الأقباط، وأكد خلال كلمته بالقداس أن المصريين يتشاركون أفراحهم وأحزانهم، وأن الإرهاب لن يضعف عزيمة المصريين وقوتهم.