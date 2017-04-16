أخبار عاجلة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا -
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟ -
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

Google+ Print
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس

مصراوي Masrawy

البابا تواضروس الثاني

الغربية- مروة شاهين:

كشف مصدر كنسي أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زار مطرانية شارع المعتصم بمدينة طنطا، صباح اليوم الأحد، لمدة لم تتجاوز نصف ساعة، في زيارة سرية لم يُعلن عنها.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي" أن البابا اجتمع مع الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، وقيادات المطرانية، حيث استمع لشرح من اللواء طارق حسونة، مدير الأمن، واللواء أحمد صقر، محافظ الإقليم، حول خطة تأمين الكنائس والمطرانيات، ثم عاد إلى القاهرة.

يذكر أن البابا تواضروس، ترأس مساء أمس، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة ومئات الأقباط، وأكد خلال كلمته بالقداس أن المصريين يتشاركون أفراحهم وأحزانهم، وأن الإرهاب لن يضعف عزيمة المصريين وقوتهم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط