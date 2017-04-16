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مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

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مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان

مصراوي Masrawy

مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان

غزني، أفغانستان (د ب أ)
قتل ثلاثة مدنيون وستة مسلحون من طالبان في اشتباك بمنطقة أندار بإقليم غزني جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكره مسؤول أفغاني.

ونقلت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء اليوم الاحد عن قائد الشرطة، البريجادير جنرال أمين الله أمارخيل قوله إن الاشتباك اندلع صباح اليوم بعد أن هاجمت طالبان مواقع تفتيش تابعة للشرطة المحلية الافغانية في المنطقة.

وأضاف أن ستة من مسلحي طالبان قتلوا والبعض أصيب في القتال، بينما استهدفت قذيفة هاون أطلقتها طالبان منزلا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإلحاق أضرار بمنزل.

وقال محمد آشرف، أحد سكان إقليم غزني إن الاشتباك بين طالبان وقوات الامن استمر لساعات في المنطقة.

وأردف قائلا أن خمسة مدنيين، من بينهم سيدة وأطفال قتلوا في قصف بقذيفة هاون، استهدفت منزلا.

وأكدت طالبان وقوع الاشتباك، وقال المتحدث باسم الجماعة، ذبيح الله مجاهد إن ثلاثة رجال شرطة قتلوا وأصيب اثنان في اشتباك بمنطقة "أندار".

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