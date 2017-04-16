أخبار عاجلة

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
محافظ أسوان يحيل واقعة انهيار «عمارة سكنية» إلى النيابة -
مطرانية المنيا تستقبل العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
فيديو.. الإبراشي: منى البرنس مصممة تبين للناس «موهبتها في الرقص» -
فيديو.. خالد منتصر: لماذا يسيطر الإخوان على الأزهر حتى الآن؟ -
محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون -
فيديو| معتز عبد الفتاح: رجب أردوغان «زائر».. وتركيا ستبقى -
فيديو.. محافظ السويس: تغيير اسم شارع حسن البنا قريبًا -
في ملحمة شعبية.. كيف تمكن «ولاد الحلال» من إنقاذ سكان «عمارة أسوان»؟ -
بالفيديو| أسامة عرابي بعد الخسارة من الأهلي: «الحظ لم يحالفنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم

Google+ Print
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم

مصراوي Masrawy

وزارة الموارد المائية والري

كتب- أحمد مسعد:

رفعت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بجميع الإدارات، خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، وتكليف المهندسين بالمرور ومتابعة المجرى المائي في كافة المحافظات، لمنع حدوث أي اختناقات أو تعديات على المجاري المائية بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، خلال شم النسيم على مستوى 11 إدارة في 16 محافظة يجري فيها النيل، تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة الحالة على مدار 24 ساعة، والعمل على حسم أي شكاوى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدالة توزيع المياه طبقا لمختلف الاحتياجات بكل محافظة سواء لاستخدامات الري أو مياه الشرب أو للأغراض الأخرى.

من جانبه أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، إن هناك استنفاراً من قبل أجهزة حماية النيل، وأجهزة قطاع الري المسؤولة عن متابعة التعديات على المجاري المائية، من أجل تحرير المحاضر المخالفة لأى أعمال تعدٍّ تقع خلال أيام الإجازات، بالإضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بالحماية "لنشات وصنادل وعبارات وكراكات" للتعامل مع أي مواقف طارئة.

وأشار عز، إلى أن قطاع حماية وتطوير النيل، مسؤول عن المراسي النهرية فقط، وليس عن سلامة المراكب النهرية التي تسير في المجرى المائي لنهر النيل، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص هيئة النقل النهري، وشرطة المسطحات المائية.

وشدد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، على أن الوزارة تتخذ إجراءاتها للحفاظ على نهر النيل، وفرعيه، وكافة المجاري المائية، من التعدي والتلوث، مطالبا بعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية الثروة القومية من التلويث والهدر.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

محافظ أسوان: إنقاذ جميع سكان العمارة المنهارة بمنطقة الشيخ هارون

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

مطرانية كفر الشيخ تستقبل المعزين في ضحايا الكنيستين

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط

السيطرة على حريق بـ5 منازل وأحواش بمركز ساحل سليم في أسيوط