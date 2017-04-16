الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم

كتب- أحمد مسعد:

رفعت وزارة الموارد المائية والري، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى بجميع الإدارات، خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم، وتكليف المهندسين بالمرور ومتابعة المجرى المائي في كافة المحافظات، لمنع حدوث أي اختناقات أو تعديات على المجاري المائية بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، خلال شم النسيم على مستوى 11 إدارة في 16 محافظة يجري فيها النيل، تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة الحالة على مدار 24 ساعة، والعمل على حسم أي شكاوى، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان عدالة توزيع المياه طبقا لمختلف الاحتياجات بكل محافظة سواء لاستخدامات الري أو مياه الشرب أو للأغراض الأخرى.

من جانبه أكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، إن هناك استنفاراً من قبل أجهزة حماية النيل، وأجهزة قطاع الري المسؤولة عن متابعة التعديات على المجاري المائية، من أجل تحرير المحاضر المخالفة لأى أعمال تعدٍّ تقع خلال أيام الإجازات، بالإضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بالحماية "لنشات وصنادل وعبارات وكراكات" للتعامل مع أي مواقف طارئة.

وأشار عز، إلى أن قطاع حماية وتطوير النيل، مسؤول عن المراسي النهرية فقط، وليس عن سلامة المراكب النهرية التي تسير في المجرى المائي لنهر النيل، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص هيئة النقل النهري، وشرطة المسطحات المائية.

وشدد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، على أن الوزارة تتخذ إجراءاتها للحفاظ على نهر النيل، وفرعيه، وكافة المجاري المائية، من التعدي والتلوث، مطالبا بعدم التهاون مع جميع المخالفين والمتعدين، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لحماية الثروة القومية من التلويث والهدر.​