التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن إجمالي ما تم توريده من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، فى ثاني أيام موسم التوريد، بلغ 189 طنا من "أسوان، وسوهاج، وأسيوط، وبنها".

جاء ذلك في تصريحات لوزير التموين الأحد، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتوفير 900 طن سلع غدائية مع قرب شهر رمضان.

وكان موسم توريد القمح المحلي قد بدأ أمس علي أن يستمر حتي 15 يوليو القادم، فيما تم توفير 14 مليار جنيه لشراء القمح المحلي، وسيتم صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة من التوريد من خلال ثلاثة بنوك.

من ناحية أخرى، نفى وزير التموين ارتفاع أسعار الأرز على البطاقة التموينية، مؤكدا أن السعر لن يزيد عن 6.5 جنيه بنسبة كسر 10 إلى 12% حتى توريد الموسم المقبل.