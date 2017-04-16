وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤسسات الدولة تعمل على تخفيف العبء على الفئات الأكثر احتياجا بالقرى والمناطق الفقيرة.

وأضاف جمعة- خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الأحد بمقر وزارة التموين، لتوقيع بروتوكول تعاون لتوزيع 900 طن سلع غذائية على الفقراء قبيل حلول شهر رمضان- أن شنطة رمضان تحتوي على 2 كيلو سكر، و2 كيلو أرز، وكيلو مكرونة، مشيرًا إلى أنه يحق للمديريات بالمحافظات إضافة سلع أخرى مثل الزيت أو غيره إذا أرادت ذلك.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن المساعدات ستتخطى المليون طن للمرة الأولى، وسيتم التوزيع قبيل رمضان بعشرة أيام.

وأشار مختار جمعة، إلى أن وزارة التضامن ستحدث قاعدة البيانات التي تم إعدادها مسبقًا، والتي سيتم بناءً عليها توزيع الشنط الرمضانية. ​