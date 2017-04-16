رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا

كتب- مصطفى المنشاوي:

يتقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والعاملين بها بخالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجميع الأخوة الأقباط شركاء الوطن.

وأكد زين، في بيان له الأحد، أن مصر بمسلميها وأقباطها نسيج واحد يجمعه وطن واحد، وأن يد الإرهاب الآثمة لن تفرق هذه الوحدة وستظل روح المحبة والتسامح والاحترام هي السمة البارزة بين أبناء مصرنا الحبيبة التى نسعى جميعا بتكاتفنا في بناء مستقبلها.