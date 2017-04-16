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تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل

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تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل

مصراوي Masrawy

تأجيل تجديد حبس 16 من ألتراس أهلاوي

كتب – محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تأجيل تجديد حبس 16 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" في اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن أمام نادي الأهلي بالجزيرة لجلسة 23 ابريل الجاري.

وقال طارق حسين، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن سبب تأجيل جلسة تجديد المتهمين هو تعذر نقلهم لمحكمة عابدين لأسباب أمنية.

وضمت قائمة المحبوسين: محمد سعد محمد إبراهيم و أحمد سامح ويونس محمود يونس وعلي محمود علي محمد ومحمد فوزي عبد المجيد وأحمد محمد علي بكر ومحمد ابراهيم هاشم وإبراهيم خليل ابراهيم ومحمد عمر عبد العزيز وعمرو أحمد أحمد وعبد الرحمن نبيل ومصطفي أمجد أحمد وعبد الرحمن علي أحمد سند.

ونسبت النيابة للمتهمين، استعراض القوة والتجمهر وسرقة بالإكراه (لاسلكي) وحيازة مواد في حكم المفرقعات والإتلاف العمدي للمتلكات العامة وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادي الأهلي لحضور مباراة لفريقهم بفرع الجزيرة وتصدت لهم قوات الأمن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٤٣٤٦ لسنة ٢٠١٧ جنح قصر النيل.

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