سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو

مقديشو (د ب أ)

ذكر شهود عيان أن عدة قذائف هاون سقطت بالقرب من مطار مقديشو الدولي في الصومال صباح اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته إذاعة "شبيلي" الصومالية.

وأضاف شهود العيان أن ثلاث قذائف هاون على الأقل سقطت على مناطق سكنية، قرب مطار مقديشو وقاعدة "هالان" العسكرية التي تضم قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم).

واشتبكت قوات الأمن الصومالية في المنطقة مع المهاجمين، مما أسفر عن مقتل أحدهم على الفور والاستيلاء على شاحنة بمدفع الهاون، طبقا للسكان المحليين.

وانفجرت الشاحنة بعد ذلك في نقطة تفتيش أمنية، بالقرب من المطار.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.