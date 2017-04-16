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"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة

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"رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة "رادارات الجيزة" تلتقط 70 مخالفة خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

رادارات الجيزة تلتقط 70 مخالفة

كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، عن تحرير 1135 مخالفة انتظار خاطئ، و3 آلاف مخالفة متنوعة، و70 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار".

كما تم ضبط 119 موقفا عشوائيًا خلال حملة على مطالع ومنازل الكباري، علاوة على فحص 5 سائقين، تبين تعاطي اثنان منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة.

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