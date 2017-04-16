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إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

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إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

التحرير

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أعرب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، عن أحقية جوزيه مورينيو في انتقاده إلى جانب مهاجمي مانشستر يونايتد بعد تعادل الأخير أمام أندرلخت 1-1 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو"

وأوضح إبراهيموفيتش أنه بالفعل لم يكن يشعر بأنه في أفضل مستوياته بل وكان يعاني من الإجهاد، مشيرا إلى أن هذا ليس عذرا، حيث يتوجب عليه تقديم أفضل ما لديه، مؤكدا أن عرضه أمام أندرلخت لم يكن على مستوى التطلعات.

وأضاف المهاجم السويدي أن الفريق لا يزال أمامه نحو شهر لنهاية الموسم، ويبنغي القتال في كل مباراة من أجل الفوز بلقب الدوري الأوروبي وإنهاء الدوري الإنجليزي في المراكز الأربعة الأولى.

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وعن مباراة تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي، أشار إبرا إلى أن تشيلسي يعد فريقا جيدا للغاية ولكنه استفاد كثيرا من خوضه لمباراة واحدة فقط في الأسبوع، مؤكدا على أن مانشستر يونايتد خاض مباريات أكثر بكثير من تشيلسي هذا الموسم.

وأختتم إبراهيموفيتش تصريحاته بالتطرق إلى عدم تلقي مانشستر يونايتد لأي خسارة في الدوري في 21 مباراة متتالية، مشيرا إلى رغبته في إحتلال المركز الأول في الدوري وعدم إمتلاك ذلك الرقم الذي لا يعني أي شيء بالنسبة له.

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التحرير

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