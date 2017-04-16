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الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

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الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

التحرير

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يستضيف فريق الداخلية في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، نظيره الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري المصري.

ويدخل الداخلية اللقاء بقيادة مديره الفني الجديد علاء عبد العال، ويحتل الفريق الشرطي المركز الـ16 فى جدول ترتيب برصيد 17 نقطة.

بينما يدخل فريق الإنتاج الحربي اللقاء بقيادة المدير الفني مختار مختار، فى المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، ويأمل الفريق فى عودة للانتصارات بعد التعادل الأخير أمام بتروجت فى الجولة الماضية.

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بينما يلتقى فريق المقاولون العرب نظيره النصر التعدين، اليوم أيضاً، ضمن منافسات نفس الجولة،على ملعب «المقاولون العرب».

ويحتل المقاولون المركز الـ12 برصيد 28 نقطة بقيادة مديره الفني محمد عودة، ويسعى الفريق لتدارك آثار الهزيمة التى مُنى بها أمام المقاصة فى الجولة السابقة.

بينما يقبع النصر للتعدين بقيادة مديره الفني أحمد كشري، فى قاع المسابقة محتلًا ترتيب المركز الـ17 برصيد 16 نقطة، ويسعى لاستغلال صحوة الانتصار الذى حققه على الداخلية فى الجولة الماضية، للهروب من دائرة الصراع على الهبوط.

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التحرير

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