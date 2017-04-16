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"النقل العام" تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار - صور

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مصراوي Masrawy

تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (1)تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (1)

تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (2)تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (2)

تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (3)تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (3)

تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (4)تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (4)

تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (5)تنقذ محطة ترام الرمل التاريخية من الانهيار (5)

الإسكندرية – محمد عامر:
انتهت هيئة النقل العام بالإسكندرية من المرحلة الأولى لتطوير ميدان محطة ترام الرمل التاريخية، للحفاظ عليها كتراث للإسكندرية وتاريخ عريق لها ومنظر جمالي تمتاز به منطقة وسط البلد.
من جانبه، قال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد: "إن أعمال التطوير تهدف لإنقاذ المحطة بسبب حالته الإنشائية المتردية نتيجة العوامل المناخية والزمنية؛ ما جعل أجزاء منها مهددة بالانهيار".
وأضاف أن الهيئة لجأت إلى أعمال التطوير عقب استنفاذ المستطاع من أعمال الصيانة عبر السنوات السابقة، حرصًا على حياة المواطنين من التعرض لحدوث أي عواقب مفاجئة نتيجة سقوط أي أجزاء من مظلة المحطة.

وأعلن رئيس هيئة النقل العام، إعادة طرح أكشاك بائعي الصحف والمأكولات في مناقصة جديدة قريبًا، مشيرًا إلى أن تاريخ محطة الرمل يرجع إلى عام 1860.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أن أعمال ترميم وتطوير ميدان محطة الرمل حافظت على طابع المحطة الأثري والشكل المعماري والتاريخي المميز لها، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على إحياء المناطق العريقة بها.

وكلف المحافظ رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية بالبدء في التخطيط للمرحلة الثانية من أعمال التطوير والتي تشمل باقي ساحة الميدان ومبنى السنترال، وضرورة تنظيم أوضاع بائعي الكتب والصحف، وإظهار أماكن تواجدهم بشكل حضاري وممارسة عملهم بشكل لا يعيق حركة المرور ولا يسيء للمظهر الجمالي للميدان.

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