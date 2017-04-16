محافظ دمياط: زيادة ميزانية خطة الإحلال والتجديد بـ"مياه الشرب"

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، زيادة ميزانية خطة الإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على طلب محافظ الإقليم، لحل المشاكل المتعلقة بمشروعات الشركة القابضة.

وتعهد طه، قبل أسابيع قليلة، بإنهاء العمل في مشروعات الصرف الصحي في عددٍ من قرى ومدن المحافظة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي وتنفيذ الوصلات المنزلية لمحطة الرفع وخط الطرد بمحطة السالمية والنجارين نهاية أبريل، وتشغيل المحطة الرئيسية لمشروع كفر المنازلة منتصف الشهر ذاته.

وأوضح محافظ دمياط، عقب اجتماعه مع قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن افتتاح المحطة الفرعية لكفر المنازلة سيكون بنهاية يونيو المقبل، إلى جانب تسليم محطة ميت الشيوخ والعبيدية خلال الأسابيع القليلة القادمة لبدء تنفيذ الوصلات المنزلية بعد تسليم المشروعات شركة "المقاولون العرب" لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لبدء تجارب التشغيل.

وبيّن أنه من المقرر تسليم محطة الرفع الرئيسية وخط الطرد بالباز وبدء تجارب التشغيل في 30 مايو، كما سيجري الانتهاء من محطة رفع السلام وعلي الدين وتسليمها لبدء تجارب التشغيل في 30 يونيو، وتسليم محطات البستان وأولاد حمام وسيف الدين في أغسطس المقبل، مع بدء تجارب التشغيل لها.