أبرز الحدائق والمراسي النيلية بأسوان لقضاء شم النسيم

أسوان ـ إيهاب عمران:

أعلنت محافظة أسوان عن جاهزية 140 حديقة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأهالي، غدًا، للاحتفال بعيد شم النسيم.

ومن أبرز المزارات التي تشتهر بها محافظة أسوان، ويتردد عليها الأهالي في شم النسيم، الحديقة النباتية "جزيرة النباتات" وسط نهر النيل بأسوان، وحديقة فريـال بشارع كورنيش النيل، وحديقتي السلام ودرة النيل بجوار الديوان العام للمحافظة، ومتحف النيل، والمتحف النوبي، وقرية غرب سهيل النوبية.

وقال الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالحديقة، ووقف جميع الإجازات، لتجهيز الحديقة لاستقبال جميع ضيوفها وزوارها غدا، للاستمتاع بقضاء يوم جميل، مناشدا الأهالي الحفاظ على نظافة وجمال الحديقة.

ويفضل عدد كبير من أبناء أسوان الرحلات النيلية في أعياد شم النسيم، ومن أبرز المراسى التي يرتادونها، مرسى نادي التجديف بكورنيش النيل في أسوان، ومرسى آخر بجوار حديقة فريـال، فضلًا عن مرسى قرية غرب سهيل.