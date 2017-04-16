بالبيض الملوّن والشموع.. الأقباط يحتفلون بالعيد داخل كنائس دمياط ـ (صور)

دمياط – محمد إبراهيم:

توافد مئات الأقباط على كنائس دمياط، منذ صباح اليوم، لاستكمال الاحتفال بأعياد القيامة بعد الانتهاء من قداس "سبت النور"، وسط إجراءات أمنية مكثفة، خصوصًا بمنطقة ميدان سرور، التي تضم كنيسة السيدة العذراء وكنيسة القديسين جاورجيوس ونيقولاوس، وكنيسة الروم.

وكثف ضباط مباحث قسم أول مراقبة الكنائس بعد وضع كاميرات في الطرق المؤدية إليها، ومنع مرور السيارات بمحيطها، فضلا عن تزويد كل كنيسة ببوابات إلكترونية.

وداخل كنيسة القديسين جاورجيوس ونيقولاوس، استقبل الأب بندليمون متري، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس، عشرات الأقباط للتهنئة بالأعياد والاحتفال مع شعب الكنيسة في حضور اللواء سمير بشرى، رئيس مجلس الطائفة الكاثوليكية، حيث حرص المحتفلون على إحضار البيض الملون وإشعال الشموع، احتفالا بعيد القيامة المجيد.