في أسبوع واحد.. إزالة 53 حالة تعدّ على أراضٍ زراعية بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة مغاغة وأبو قرقاص بالمنيا، من إزالة عدد 53 حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية بمساحة فدان و13 قيراطًا و13 سهمًا، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية، في الفترة من 8 وحتى 15 أبريل الجاري بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأوضح التقرير، الذي عُرض على عصام البديوي محافظ المنيا، الجهود التي بذلتها الوحدات المحلية خلال الفترة المذكورة، في إزالة 45 حالة تعد على الأرض الزراعية بمركز ومدينة مغاغة، منها 28 حالة تعد (إصلاح زراعي) بمساحة 21 قيراطًا و 16 سهمًا، وعدد 10 حالات تعد بقرية شم القبلية بمساحة 5 قراريط و12 سهمًا، و7 حالات تعد بقرية أبا البلد بمساحة 3 قراريط و20 سهمًا.

وفي السياق ذاته، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص، عدد 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 6 قراريط و 12 سهمًا، منها 7 حالات تعدٍّ بقرية منشأة النصر، وحالة بقرية اتليدم.