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بالصور.. كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء في شهداء كنيستي مارجرجس والمرقسية

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مصراوي Masrawy

كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء (1)كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء (1)

كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء (2)كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء (2)

كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء (3)كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء (3)

كاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاءكاتدرائية بورسعيد تستقبل العزاء

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبلت كاتدرائية محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، القيادات التنفيذية والشعبية ببورسعيد، لتقديم التعازي في شهداء الأعمال الإرهابية التي استهدفت كنيسة مارجرجس في طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقدم واجب العزاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات الجيش الثاني الميداني والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وأكد محافظ بورسعيد في كلمته، أن الارهاب الغاشم لن ينال من وحدة الأمة، مشيرا إلى أن أهل يعرفون جيدا أن أهل الشر يسعون لتفرقتهم، ولكنهم لن يحققوا ذلك أبدا، مشددا على أن أقباط مصر ومسلميها في رباط إلى يوم الدين.

وشهد محيط الكاتدرائية حالة من الاستنفار الأمني، حيث فرضت مديرية أمن بورسعيد كردونا أمنيا حول الشوارع المؤدية لها، بالإضافة إلى الاستعانة ببوابات الكشف عن المعادن والمفرقعات.

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