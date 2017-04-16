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بعد توقف 3 سنوات.. تشغيل سلم المشاة الكهربائي بميدان سيدي جابر- صور

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مصراوي Masrawy

بعد توقف 3 سنوات.. تشغيل سلم المشاة الكهربائي بميدان سيدي جابر- صور تشغيل سلم المشاة الكهربائي بميدان سيدي جابر

الإسكندرية – محمد عامر:

انتهت محافظة الإسكندرية من تطوير ورفع كفاءة سلم المشاة الكهربائي والنافورة بميدان سيدي جابر شرقي المدينة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، لخدمة أهالى وزوار المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، فى تصريح له، اليوم الأحد: "إنه جرى تغيير جميع الأجزاء الكهروميكانيكية وبعض الأجزاء الخارجية للسلم، مشيرًا إلى أن إعادته كان ضرورة ملحة لأهالي المنطقة وزائري الإسكندرية، كونه يربط طريق محطة قطارات سيدي جابر، ومحطة الترام والميكروباص.

وكلف المحافظ رئيس حي شرق بتوفير فرد أمن على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة السلم الكهربائي، والاهتمام بنظافته والمنطقة المحيطة به، ووضع بوستات ثقافية وإعلانية على زجاج السلم بما يتيح للراكب رؤية الشارع.

تشغيل سلم المشاة الكهربائي بميدان سيدي جابر

تشغيل سلم المشاة الكهربائي بميدان سيدي جابر

تشغيل سلم المشاة الكهربائي بميدان سيدي جابر

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