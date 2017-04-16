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وزيرا التموين والأوقاف يتفقان على توفير 900 طن من السلع الأساسية للأسر الفقيرة- صور

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كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- محمود أبوديبة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقعت بروتوكولا مع وزارة الأوقاف لتوفير السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجا قببل شهر رمضان، ومنها السكر والأرز والمكرونة والزيت.

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الهدف من البروتوكول هو التخفبف عن الأسر الاكثر احتياجا، فيما يتمثل الهدف الثاني يتمثل في أن بعض الجماعات المتجارة بالدين كانت تستغل حاجة الفقراء في توزيع السلع كوسيلة للجذب، وهو ما يهدف البروتوكول لإنهاءه.

وأضاف مختار: "وضعنا خطة تمثلت في توزيع أكثر من 40 مليون جنيه في شكل مساعدات ومعاونات"، مشيرا إلى أن البروتوكول سوف يوفر 900 طن من السلع الأساسية كحد أدنى من السلع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، الأحد، بمشاركة الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف، للإعلان عن توقيع بروتوكول لتوفير سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والنجوع قبيل شهر رمضان.

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