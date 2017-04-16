كيفية فحص الخصوصية بأجهزة أندرويد

برلين (د ب أ) -

يمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام أندرويد التعرف على نوعية البيانات الشخصية ومحتويات التطبيقات، التي تقوم شركة جوجل بتخزينها على خوادمها، من خلال استدعاء قائمة إعدادات جوجل، ويمكن الوصول إليها حسب موديل الجهاز الجوال تحت بنود قائمة "جوجل" أو "خدمات جوجل" أو في نطاق "الحسابات".

بالإضافة إلى ذلك، يتمكن المستخدم تحت بند "البيانات الشخصية والخصوصية" من التعرف على البيانات، التي يتم جمعها، وهنا يمكن للمستخدم تحديد نوعية الأنشطة التي يتم تخزينها، وما إذا يجب إنشاء قائمة بالأماكن، التي يتم زيارتها والكثير من الإمكانيات الأخرى.

وفي حال عدم معرفة المستخدم كيفية القيام بذلك، فيمكنه هنا إجراء فحص خصوصية جوجل؛ حيث يحصل على معلومات حول البيانات، التي يتم جمعها بواسطة جوجل عن طريق الأسئلة والأمثلة، كما يمكن استدعاء إعدادات الخصوصية بحسابات جوجل في متصفح الويب عن طريق الرابط: https://myaccount.google.com.