أخبار عاجلة

الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان -
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

كيفية فحص الخصوصية بأجهزة أندرويد

Google+ Print
كيفية فحص الخصوصية بأجهزة أندرويد كيفية فحص الخصوصية بأجهزة أندرويد

مصراوي Masrawy

كيفية فحص الخصوصية بأجهزة أندرويد

برلين  (د ب أ) -

يمكن لأصحاب الهواتف الذكية المزودة بنظام أندرويد التعرف على نوعية البيانات الشخصية ومحتويات التطبيقات، التي تقوم شركة جوجل بتخزينها على خوادمها، من خلال استدعاء قائمة إعدادات جوجل، ويمكن الوصول إليها حسب موديل الجهاز الجوال تحت بنود قائمة "جوجل" أو "خدمات جوجل" أو في نطاق "الحسابات".

بالإضافة إلى ذلك، يتمكن المستخدم تحت بند "البيانات الشخصية والخصوصية" من التعرف على البيانات، التي يتم جمعها، وهنا يمكن للمستخدم تحديد نوعية الأنشطة التي يتم تخزينها، وما إذا يجب إنشاء قائمة بالأماكن، التي يتم زيارتها والكثير من الإمكانيات الأخرى.

وفي حال عدم معرفة المستخدم كيفية القيام بذلك، فيمكنه هنا إجراء فحص خصوصية جوجل؛ حيث يحصل على معلومات حول البيانات، التي يتم جمعها بواسطة جوجل عن طريق الأسئلة والأمثلة، كما يمكن استدعاء إعدادات الخصوصية بحسابات جوجل في متصفح الويب عن طريق الرابط: https://myaccount.google.com.

 

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية