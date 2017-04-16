أخبار عاجلة

الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان -
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

جولات ميدانية لمديري الأمن بالمحافظات لتفقد تأمينات الكنائس

Google+ Print
جولات ميدانية لمديري الأمن بالمحافظات لتفقد تأمينات الكنائس جولات ميدانية لمديري الأمن بالمحافظات لتفقد تأمينات الكنائس

مصراوي Masrawy

تأمين الكنائس

كتب - علاء عمران:

يواصل مديرو الأمن بالمحافظات، اليوم الأحد، جولاتهم الميدانية، لتفقد الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين الكنائس ودور العبادة لمتابعة جهود تحقيق أعلى معدلات التأمين بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، تحسبًا لأية أعمال تخريبية.

ونقل مديرو الأمن، توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باليقظة التامة والتعامل بحسم مع الخارجين عن الإطار القانوني.

وتأكد مديرو الأمن، من تفعيل البوابات الإلكترونية وجهاز الكشف عن المعادن وكاميرات المراقبة وانتظام الخدمات الأمنية وشددوا على دقة فحص المترددين والتفتيش الجيد والتأكد من هويتهم وشدة اليقظة والانتشار الجيد للقوات.

كما تابع عدد من مديرو الأمن، إجراءات وبيانات عملية لعناصر قوات التدخل السريع تحسبًا لأية أعمال تخريبية، ومراجعة دقيقة لكافة نقاط تأمين المنشآت الهامة والحيوية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور"

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية