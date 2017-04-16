جولات ميدانية لمديري الأمن بالمحافظات لتفقد تأمينات الكنائس

كتب - علاء عمران:

يواصل مديرو الأمن بالمحافظات، اليوم الأحد، جولاتهم الميدانية، لتفقد الخدمات الأمنية المُكلفة بتأمين الكنائس ودور العبادة لمتابعة جهود تحقيق أعلى معدلات التأمين بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد، تحسبًا لأية أعمال تخريبية.

ونقل مديرو الأمن، توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، باليقظة التامة والتعامل بحسم مع الخارجين عن الإطار القانوني.

وتأكد مديرو الأمن، من تفعيل البوابات الإلكترونية وجهاز الكشف عن المعادن وكاميرات المراقبة وانتظام الخدمات الأمنية وشددوا على دقة فحص المترددين والتفتيش الجيد والتأكد من هويتهم وشدة اليقظة والانتشار الجيد للقوات.

كما تابع عدد من مديرو الأمن، إجراءات وبيانات عملية لعناصر قوات التدخل السريع تحسبًا لأية أعمال تخريبية، ومراجعة دقيقة لكافة نقاط تأمين المنشآت الهامة والحيوية.