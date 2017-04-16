5 نجوم «رجال» تعرضوا للتحرش.. أحدهم في «الأسانسير» وآخر أمام «زوجته»

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التحرش فعل سيئ غالبًا ما يرتكبه الرجال تجاه النساء، ولكن الغريب أن يتم التحرش برجل من قبل فتاة، ولكنه قد يبدو شائعًا بين بعض الرجال في الوسط الفني، حيث الشهرة والوسامة والمال وغيره.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين تعرضوا للتحرش.

1- عزت أبو عوف

في لقاء سابق له ببرنامج "100 سؤال" مع الإعلامية "راغدة شلهوب" عبر فضائية الحياة، في مارس من العام الماضي، كشف الفنان عزت أبو عوف أنه تعرض للتحرش الجنسي عدة مرات، وقال: "في مرة واحدة اتحرشت بيا داخل الأسانسير في فندق الشيراتون.. واحدة هجمت عليا فبقولها ياهانم كده مش كويس.. قالتلي أنا عايزاك وحضنتني.. فجريت أنا وبنتي".



وأوضح أن الأمر تكرر مرة أخرى مع زوجة رئيس مخابرات حربية، قائلًا: "تعرفت على سيدة زي القمر وقالت لي أنت عاجبني فقلت لها ما يفهم منه أنه مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، فقالت لي أنا مهمة جدًا أنا زوجة رئيس المخابرات الحربية في هذا البلد وممكن أسجنك في ثانية لو ما سمعتش كلامي، وطبعا أنا خفت وهربت منها، وفي يوم عدت لغرفتي بالفندق وعندما دخلت غرفتي وجدت دم في الحمام ووجدتها في السرير وقد قطعت شرايينها، فجريت إلى الله يرحمه محمود الكيلاني صديقي في فرقة الفور إم وأحضرنا طبيبًا ومرت الأمور على خير الحمد لله".





2- عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف عن تعرضه للتحرش عدة مرات من قبل بعض السيدات، وذلك خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "المتاهة" مع الإعلامية "وفاء الكيلاني" عبر فضائية mbc في فبراير من العام الماضي، وأوضح أنه كان يقابل الأمر بالضحك، وجاء هذا التصريح من عمرو يوسف عقب اتهامه بالتحرش الجنسي في أحد الإعلانات التجارية، ووصف هذا الاتهام بـ"هبل وتفاهة".



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3- تامر حسني

كثيرًا ما يتعرض الفنان تامر حسني لمواقف محرجة في حفلاته بسبب المعجبات به، ففي حفل زفاف أقيم بندق "فور سيزونز نايل بلازا"، أحياه تامر حسني في أكتوبر عام 2015، تحرشت به إحدى السيدات بعد أن قامت باحتضانه وتقبيله بشكل غريب، وبدا على تامر حسني الصدمة من تصرف تلك السيدة.



4- حمادة الليثي

روى المطرب الشعبي "حمادة الليثي" تفاصيل التحرش به أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "نفسنة" عبر فضائية "القاهرة والناس" في نوفمبر عام 2016، وقال "الليثي": "واقف بغني والدنيا جميلة وبقول للناس اللي بيحب ربنا يرفع إيده لفوق، ولاقيت واحدة قد الباب في الطول، وحياة المصحف تخوف، قامت من نص المكان أنا مش مستوعب أنا قولت أكتر حاجة ترقص تسلم عليا بس لقيت نفسي بتباس"، موضحًا أن زوجته كانت متواجدة بالحفل.



5- آسر ياسين

في بداية شهر أبريل الجاري، حكى الفنان عن واقعة تعرضه للتحرش من إحدى الفتيات، وذلك أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "لايف من الدوبلكس" على شاشة CBC، وأوضح "آسر" أنه تعرض لتحرش لفظي، قائلًا: "واحدة قالتلي أنت خطيئة ماشية على الأرض، فصقفت لها لأنها استطاعت أن تفاجئني بكلامها".

