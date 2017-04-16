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شريك في مركز علاج بألمانيا و«السرطان» سر غيابه.. 14 معلومة عن يوسف منصور

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أول من أدخل "الكونغ فو" إلى السينما المصرية من خلال سلسلة من أفلام الأكشن قام ببطولتها في تسعينيات القرن الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا، إلا أنه لم يستمر وابتعد البطل فجأة عن الساحة، ليظهر مجددًا بعد 15 عامًا من الاختفاء وعليه آثار الضعف جراء إصابته بمرض خطير.

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"التحرير لايف" يرصد لكم 15  معلومة عن لاعب الكونغ فو والممثل المصري يوسف منصور.

1- ولد في 16 أبريل عام 1966، ويبلغ من العمر 51 عامًا.

2- ظن الأطباء أنه توفى بعد ولادته فألقوه في سلة المهملات، ثم عادوا وأحضروه ليتبينوا سبب وفاته فاكتشفوا أنه على قيد الحياة.

3- عانى من ضعف حاد في الجسد بسبب ولادته المتعثرة، وأخبر الأطباء أسرته بحقيقة عدم ظهور أى عضلات في جسمه.

4- ظل يتعرض للضرب المبرح على يد زميله في المدرسة بأمريكا، وذات يوم شاهد صديق له نحيف يضرب مجموعة من اللصوص بمهارة عالية وسأله عن سبب لياقته وقوته، وعرف بممارسته لرياضة "التايكوندو".

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5- اشترى بعد بلوغه سن الرابعة عشر مجلة لاعب كمال الأجسام الأمريكي "أرنولد"، وبدأ يتمرن كثيرًا حتى ظهرت لديه أول عضلة في ذراعه، ضاربًا بتوقعات الأطباء عرض الحائط، وفق ما صرح في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على "إم بي سي ".

6- مارس رياضة "التايكوندو" لعدة سنوات، ثم انتقل للعبة "الكونج فو"، التي أكسبته العديد من الصفات الشخصية مثل الهدوء والقدرة على ضبط النفس، بجانب قوة البدن.

7- صرح بأنه دخل مجال الفن بالصدفة، لأنه كان يعمل بالتجارة، وقال خلال استضافته ببرنامج "ست الحسن": "عندما أحببت السينما كنت أريد إظهار القوة الكامنة في الرياضة وكيفية الدفاع عن النفس الضعيفة من خلال لعبة الكونج فو، فحاولت دمج الاثنان ببعضهما".

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8- قدم للسينما المصرية حوالي 11 فيلمًا من بطولته، مثل: "ميكانيكا، قبضة الهلالى، جحيم امراة، البلدوزر، قط الصحراء"، وانتهاءً بفيلم "بدر" في عام 2000، والذي كان من تأليفه وإخراجه وإنتاجه.

9- أكد خلال حواره مع برنامج "8 الصبح"، المذاع علي فضائية "" أن جميع مشاهد السينما التي كان يؤديها في أفلامه كانت حقيقية ماعدا "الفِل"، حيث كان يقوم بحركات القفز والضرب والتكسير لجميع الأشياء ماعدا الحائط.

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10- أصيب بتهتك في مفصلي الكتف واليد اليمنى بسبب كثرة التدريب، ما أدى إلى تعرضه للاكتئاب وابتعاده عن التمثيل، فسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج في أحد مراكز علاج الأمراض المستعصية، وأعجب بفكرة المركز وقرر أن يدخل كشريك فيه.

11- هاجمه مرض السرطان في عام 2014 ورفض العلاج بالكيماوي، وبرر ذلك قائلًا: "لم أوافق على العلاج بالكيماوي لعدم اقتناعي به، فعلاج السرطان بالكيماوي أكذوبة كبيرة صنعتها شركات الأدوية لتحقيق عائدات مادية لا أكثر" وعولج بأسلوب الخلايا الجذعية في شهر ونصف على حد قوله.

12- تزوج و أنجب ابنتين هما: "وماجو، ومونيكا"، وتعمل الأخير في مجال تصميم الأزياء الرياضية.

13- شارك ابنتاه في فيلم "ميكانيكا" الذي قام ببطولته عام 1993، وكان يدربهما على رياضة الكونج فو، لكنه توقف عن ذلك بعد اعتراض زوجته خوفًا على أنوثتهما.

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14- أكد أنه لم يندم في حياته على أي شىء باستثناء قرار واحد فقط وهو الانفصال عن زوجته، فقال: "شعرت بالندم حينما انفصلت عن زوجتي ووالدة بناتي، لأنه يؤثر بالسلب على الأبناء ولكننا أصدقاء حاليًا".

15- يعمل حاليًا على تصوير فيلم "الحارس المختار" الذي يحكي قصة حياته، بالتعاون مع أحد المخرجيين الأمريكيين.

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