طقوس الفنانين بشم النسيم.. هالة صدقي «تلون البيض» وجنات تقلق من «الفسيخ»

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يحتفل المصريون غدًا الإثنين بعيد الربيع أو ما يعرف بعيد "شم النسيم" وهى عادة فرعونية قديمة توارثها الأجيال، وبالطبع لا تختلف تلك العادات عند الفنانين والمشاهير فبعضهم يستغل تلك المناسبة لقضاء إجازة قصيرة بين أقاربهم وأصدقائهم ومشاركتهم فى ممارسة أشهر طقوسه بأكل "الرنجة" و"الفسيخ" وتلوين البيض وغيرها من مظاهر الاحتفال به، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز تلك العادات التى يحرص عليها عدد من المشاهير.

جنات

كشفت المطربة المغربية جنات إنها لا تمارس الكثير من طقوس الاحتفال بعيد الربيع وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم.. منى الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من عشقها لعيد الربيع إلا أنها عادة لا تحتفل به، وخاصة فيما يتعلق بالأطعمة التي يتناولها البعض في مثل هذا اليوم مثل أكل الفسيخ والرنجة.

لوسي

روت الفنانة "لوسي" ذكرياتها مع أجواء الاحتفال بشم النسيم لأحد لقاءاتها التليفزيونية، حيث أكدت أنها تقوم بتكحيل العين فى "سبت النور" وهى عادة قديمة عرفت فى تلك المناسبة، كما كشفت عن تناولها للخس والملانة "الحمص الأخضر" وهما من الطقوس التى تشتهر بها تلك المناسبة.





هالة صدقي

على غرار "جنات" قالت الفنانة هالة صدقي إنها لا تحب تناول الأسماك الدسمة مثل الرنجة والفسيخ لأنها تخاف منها، ولكنها تقوم فقط بتلوين البيض، مع أنها تخاف أيضًا علي أبنائها من أثار الألوان التي تضاف إلي البيض.

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داليا البحيري

أما الفنانة داليا البحيري فـ"شم النسيم" مرتبط لديها بالعائلة والأصدقاء والاستمتاع بالفسيخ والرنجة، كما تقوم بتلوين البيض لابنتها قسمت حتى تقوم بتعليم أولادها في المستقبل مثل هذه العادات.

منة فضالى

تقول الفنانة منة فضالى إن عيد "شم النسيم" من الأعياد التي تستمع بها منذ صغرها لأنها تحب ممارسة كافة الطقوس في ذلك اليوم، كما أنها كانت تحب الذهاب للمنتزهات والحدائق في ذلك اليوم.

بيومي فؤاد

كشف أيضًأ الفنان بيومي فؤاد عن ذكرياته مع "شم النسيم" خلال برنامج "الحياة حلوة" مع الفنانة والإعلامية رزان مغربي، قائلًا إنه منذ طفولته كان من أهم عادات ذلك اليوم "تلوين البيض"، ولم يكن يحب تناول الفسيخ والرنجة ولكن حينما كبر أصبحا من الأكلات المحبب لديه.