أخبار عاجلة

الأخبار- التعديلات الدستورية المقترحة تنقل تركيا من النظام البرلماني للرئاسي وتوسيع من سلطات أردوغان -
ملخص مباراة برشلونة وريال سوسيداد 3-2 -
بالصور.. كنائس المنيا تمتنع عن قبول التهنئة بالعيد.. وتخصص فترة لعزاء الشهداء -
بالفيديو والصور... محافظ سوهاج يقدّم التهنئة للكنائس والمطرانيات بمناسبة عيد القيامة -
"آثار تونا الجبل" بالمنيا تستقبل 81 زائرًا ألمانيًا وبرازيليًا.. "صور" -
ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. التحرير

طقوس الفنانين بشم النسيم.. هالة صدقي «تلون البيض» وجنات تقلق من «الفسيخ»

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يحتفل المصريون غدًا الإثنين بعيد الربيع أو ما يعرف بعيد "شم النسيم" وهى عادة فرعونية قديمة توارثها الأجيال، وبالطبع لا تختلف تلك العادات عند الفنانين والمشاهير فبعضهم يستغل تلك المناسبة لقضاء إجازة قصيرة بين أقاربهم وأصدقائهم ومشاركتهم فى ممارسة أشهر طقوسه بأكل "الرنجة" و"الفسيخ" وتلوين البيض وغيرها من مظاهر الاحتفال به، ونرصد خلال التقرير التالى أبرز تلك العادات التى يحرص عليها عدد من المشاهير.

جنات

كشفت المطربة المغربية جنات إنها لا تمارس الكثير من طقوس الاحتفال بعيد الربيع وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم.. منى الشاذلي" مع الإعلامية منى الشاذلي، مشيرًا إلى أنه بالرغم من عشقها لعيد الربيع إلا أنها عادة لا تحتفل به، وخاصة فيما يتعلق بالأطعمة التي يتناولها البعض في مثل هذا اليوم مثل أكل الفسيخ والرنجة.

 

لوسي

روت الفنانة "لوسي" ذكرياتها مع أجواء الاحتفال بشم النسيم لأحد لقاءاتها التليفزيونية، حيث أكدت أنها تقوم بتكحيل العين فى "سبت النور" وهى عادة قديمة عرفت فى تلك المناسبة، كما كشفت عن تناولها للخس والملانة "الحمص الأخضر" وهما من الطقوس التى تشتهر بها تلك المناسبة.


 

هالة صدقي

على غرار "جنات" قالت الفنانة هالة صدقي إنها  لا تحب تناول الأسماك الدسمة مثل الرنجة والفسيخ لأنها تخاف منها، ولكنها تقوم فقط بتلوين البيض، مع أنها تخاف أيضًا علي أبنائها من أثار الألوان التي تضاف إلي البيض.

 

شاهد أيضا

داليا البحيري

أما الفنانة داليا البحيري فـ"شم النسيم" مرتبط لديها بالعائلة والأصدقاء والاستمتاع بالفسيخ والرنجة، كما تقوم بتلوين البيض لابنتها قسمت حتى تقوم بتعليم أولادها في المستقبل مثل هذه العادات.

 

منة فضالى

تقول الفنانة منة فضالى إن عيد "شم النسيم" من الأعياد التي تستمع بها منذ صغرها لأنها تحب ممارسة كافة الطقوس في ذلك اليوم، كما أنها كانت تحب الذهاب للمنتزهات والحدائق في ذلك اليوم.

 

 

بيومي فؤاد

كشف أيضًأ الفنان بيومي فؤاد عن ذكرياته مع "شم النسيم" خلال برنامج "الحياة حلوة" مع الفنانة والإعلامية رزان مغربي، قائلًا إنه منذ طفولته كان من أهم عادات ذلك اليوم "تلوين البيض"، ولم يكن يحب تناول الفسيخ والرنجة ولكن حينما كبر أصبحا من الأكلات المحبب لديه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

إبراهيموفيتش يؤكد على أحقية مورينيو في انتقاده

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

الإنتاج يبحث عن عودة الانتصارات أمام الداخلية

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

البرادعي: قبول الآخر لن يأتي بالإنكار ومصر واحدة بالجميع

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل

وزير التموين: مناقشة زيادة الدعم في رمضان الأربعاء المقبل