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عمل محفظًا للقرآن وهذه مهنته قبل الفن.. معلومات لا تعرفها عن «تهامي باشا»

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التحرير

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"أيوه كده يا وديع" "هتموتوا الصاروخ ليه؟!.. ده يبقي فيلم زبالة"، "إفيهات" خرجت بتلقائية شديدة لكنها ظلت تتردد بين الجمهور بشكل كبير خلا مسيرة فنية قصيرة جدًّا لم يكملها الفنان الراحل أيمن قنديل الذي اشتهر بخفة ظله، لينطلق من الإعلانات إلى شاشات السنيما، والذي نرصد أبرز المعلومات عنه فى السطور التالية..

 

تخرج قنديل في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وكان لديه فرصة للعمل محاميًا ومدرس شريعة إسلامية وخطيب مسجد، وعمل بالفعل لمدة عام معلمًا للقرآن الكريم كتكليف من الدولة، ثم اتجه للمحاماة لمدة عامين.

حبه للتمثيل ظهر منذ أن كان طالبًا في المدرسة ولكنه توقف مرتين، الأولى بسبب اعتراض أهله على أى هواية تشغله عن الدراسة، والثانية بسبب تلقيه التعليم الأزهري.

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الإعلانات لم تكن البداية، لكنه التمثيل، حيث اشترك في عدد من الأفلام والمسلسلات، كان أبرزها "صاحبك من بختك" مع مدحت صالح، و"الست أصيلة" مع فيفي عبده، و"أهل الرحمة" مع ميرفت أمين.

جاء ترشيحه لحملة ميلودي أفلام من خلال المخرج محمد حمد الله، بعد أن شارك معه في إعلان سابق.

وقال "قنديل" خلال أحد حوارته الصحفية إن ذلك الدور كان أول دور كوميدي قدمه في حياته، لأنه كان يعتقد أنه لا يمكنه أن يقوم بهذه الأدوار، لكن محمد حمد الله استطاع إقناعه بأن داخله مواهب كوميدية.

كشف أيمن قنديل أيضًا عن تفاصيل شخصية "تهامي باشا"، حيث كانت لديه إضافات الخاصة للشخصية منها مثلًا اللقطة التي كان يزيح فيها يد الفتاة الواقفة بجواره بمجرد رؤيته لـ"حنان" في إعلان فيلم "القلب الشجاع"، وجمل في إعلانات أخرى مثل: "طول عمرك موكوس" و"إيه الرمم اللي إنت جايبهم دول".

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التحرير

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