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لجنة الاتصالات: لا فرض اشتراك شهري على «فيسبوك»

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لجنة الاتصالات: لا فرض اشتراك شهري على «فيسبوك» لجنة الاتصالات: لا فرض اشتراك شهري على «فيسبوك»

التحرير

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نفى النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما أثير عن فرض اشتراك قدره 200 جنيه على "فيسبوك" ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن اللجنة لم تناقش هذا الأمر على الإطلاق.

وأكد بدوي في بيان له أنه لن يتم إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أحد منابر الرأي طالما أنها لا تحرض على العنف والإرهاب، موضحا أننا نتحدث فقط عن مواجهة الصفحات التي يتم تمويلها من الخارج لصالح التنظيمات الإرهابية والتي تحرض على العنف داخل باستخدام طرق ملتوية لبث سمومها.

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وشدد على ضرورة الإسراع في إصدار قانون الجريمة الإليكترونية خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على السلم الاجتماعي ومواجهة التجاوزات بالسب والقذف وابتزاز العائلات والأسر عن طريق عصابات الهاكرز، كاشفا أن الحسابات الشخصية لنحو 50 مليون مصري مخترقة من قبل عصابات الإنترنت.

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التحرير

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