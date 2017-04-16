ماكينات الصرف الآلي للبنك الأهلي خارج الخدمة لمدة يومين

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خرجت ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي من الخدمة اليوم الأحد، وتستمر حتى الغد، لتعود الثلاثاء المقبل، للعمل مرّة أخرى - وفقًا لرسالة بثها البنك في جميع المكاينات خلال الساعات الماضية.

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وأصدر البنك، بيانًا صحفيًا، أوضح فيه أنه يقوم بإجراءات تحديث للخدمات الإلكترونية التي يقدمها، مؤكدًا أن ذلك السبب في توقف خدمات البطاقات بأنواعها "ائتمان – خصم – مرتبات - مدفوعة مقدمًا"، اعتبارًا من مساء اليوم الأحد، منتصف الليل، الموافق 16/4/2017 حتى صباح غدٍ الإثنين الموافق 17/4/2017.