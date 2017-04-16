الذهب يواصل ارتفاعه وعيار 21 يسجل 645 جنيها

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شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار ليسجل عيار 21 نحو 645 جنيهًا بالأسواق المحلية، وسجّل الذهب عيار 24 نحو 736 جنيهًا للجرام، وعيار 18 سجل نحو 553 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 430 جنيهًا للجرام، وعيار 12 سجل نحو 370 جنيهًا للجرام.

بينما سجّلت أوقية الذهب نحو 22.996 جنيه، والجنيه الذهب نحو 5.176 جنيهًا، وكيلو الذهب سجل نحو 739.429 جنيهًا، وتحركت أيضًا الأسعار بأسواق المال العالمية نحو الارتفاع ليسجل الذهب عيار 24 نحو 748.00 جنيهًا، وعيار 21 سجل نحو 654.52 جنيهًا، وعيار 18 سجل نحو 561.01 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 436.34 جنيهًا، وعيار 12 سجل نحو 374.00 جنيهًا.

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وسجّلت أوقية الذهب بالسوق العالمي نحو 23.263 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 5.236 جنيهًا، وكيلو الذهب سجل 748.001 جنيهًا.