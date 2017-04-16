أسعار الدولار والعملات اليوم الأحد

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استقرت أسعار الدولار، اليوم الأحد 16 أبريل 2017، ليسجل متوسط سعره بالبنوك المصرية نحو 18 جنيهًا للشراء ونحو 18.10 للبيع.

وسجّل متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية نحو 19.00 جنيهًا للشراء و19.15 للبيع، والجنيه الاسترليني نحو 22.40 جنيهًا للشراء و22.55 جنيهًا للبيع، والفرنك السويسري 17.80 جنيهًا للشراء و17.95 للبيع.

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وعلى صعيد العملات العربية، سجَّل الريال السعودي نحو 4.7 جنيهًا للشراء و4.82 للبيع، والدينار الكويتي سجل نحو 58.80 جنيهًا للشراء و59.18 للبيع، والدرهم الإماراتي 4.88 للشراء و4.9 للبيع، والدينار البحريني سجل نحو 47.60 للشراء و47.88 للبيع، والدينار الأردني سجل نحو 25.28 للشراء و25.44 للبيع.