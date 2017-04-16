البنك الدولي: الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر «فكرة عظيمة»

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تفقد وفد من بعثة البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط، مدينة بدر لزيارة مشروع الإسكان الاجتماعي، المُنفذ والجاري تنفيذه بالمدينة، وذلك برفقة المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وكان فى استقبال الوفد المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.

وقدم المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، عرضا وافيا عن مدينة بدر، وتفاصيل الوحدات والخدمات المُنفذة والجارى تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي، موضحاً توزيع مواقع العمارات داخل المدينة، كما اشتمل العرض على المراحل المختلفة للمشروع.

وقام وفد البنك الدولي بطرح أسئلة حول بعض التفاصيل المتعلقة بالإسكان الاجتماعي بالمدينة، وقام مسئولو الوزارة بالرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها، ثم قام الوفد بجولة داخل المدينة لمعاينة مراحل المشروع والخدمات المختلفة المُنفذة والجاري تنفيذها، وفي خلال الجولة تفقد الوفد مدرسة "الياسمين" للتعليم الأساسى بالحي الخامس، والتي تعمل منذ بداية العام الدراسى الحالي لاستيعاب قاطني المشروع.

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وأشاد الوفد بمشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدين بأنه فكرة عظيمة جداً، يجب أن تستفيد منها جميع الدول العربية، وعلى وجه الخصوص، التى تعاني من مشكلة الإسكان للشباب ومحدودي الدخل، خاصة أن المشروع يوفر الخدمات المختلفة، ومنها التعليمية بجوار السكن، كما يوفر المواصلات المختلفة، إضافة إلى المستوى عال الجودة في التنفيذ والتشطيب للوحدات، ومناسبة السعر، مقارنة بسعر الوحدات في السوق الخاص.

وأكد المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أن مشروع الإسكان الاجتماعي بمصر من أكبر مشروعات إسكان محدودي الدخل بالعالم، كما أن المشروع يوفر عددا كبيرا من فرص العمل، نظرا لحجم العمل الهائل بمراحله المختلفة، وهو الأمر الذى يُعد أثرا غير مباشر لعملية الإسكان مما يؤثر على الاقتصاد برمته.

يذكر أن هذة الزيارة قد سبقها زيارة أخرى أيضا لوفد البنك الدولي لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وأشادوا بالحجم الكبير من الوحدات الذى ينفذ بالمدينة، وجودة التنفيذ والتشطيب.