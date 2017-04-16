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التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

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التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

التحرير

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قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أنها تسعى لتحويل المدفوعات الحكومية إلى مدفوعات إلكترونية بنسبة 100% خلال عام 2020، من خلال زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من خلال الإنترنت أو التليفون أو مقدمي الخدمة.

أضافت السعيد، أنه تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي و6 ملايين معاش للحركة المصرفية الإلكترونية، وذلك حتى تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج الظل ضمن الاقتصاد الرسمي، لسهولة تتبع المدفوعات الإلكترونية، ما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

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