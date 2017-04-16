التخطيط: إضافة 4.2 مليون موظف للحركة المصرفية الإلكترونية

أضافت السعيد، أنه تم إضافة 4.2 مليون موظف حكومي و6 ملايين معاش للحركة المصرفية الإلكترونية، وذلك حتى تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي، لسهولة تتبع المدفوعات الإلكترونية، ما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

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