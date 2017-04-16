إزالة 42 مخالفة بقرية سياحية بالساحل الشمالي وبني سويف الجديدة

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 31 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بقرية سياحية كائنة بين علامتي الكم 270.05 : الكم270.758 بحري طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء أعمدة دور أرضي لعدد من المبانى، بدون الحصول علي ترخيص بناء.

كما أصدر مدبولى، 11 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في بناء أدوار علوية، بدون الحصول علي ترخيص.

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ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا حماية أملاك الهيئة، ومدينة بني سويف الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.