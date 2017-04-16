أمن جنوب سيناء يوزع ورود وحلوى على زوار شرم الشيخ

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قال اللواء أحمد طايل، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن ضباط وأفراد الأكمنة الثابتة في المحافظة، وزعوا الورود والحلوى على الزوار الوافدين؛ لقضاء إجازات أعياد الربيع.

وأضاف "طايل"، أن الهدف من توزيع الحلوى والورود، مدّ جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، حيث استقبل العميد أحمد فاروق، ومجموعة من الضباط والقيادات الأمنية التابعين لمديرية أمن جنوب سيناء، الزوار والمترددين على شرم الشيخ، في مدخل المدينة.

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وأكد مدير الأمن، إحكام السيطرة الأمنية على الكنائس الموجودة على أرض المحافظة، بعد زيادة عدد أفراد الأمن، وتوسيع دائرة الاشتباه، وإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس، ووضع مجموعة من خبراء المفرقعات والكلاب المدربة، للتحقق من هويّة الوافدين إلى الكنيسة للاحتفال بالعيد.

وأضاف اللواء طايل، أن الخطة الأمنية لم تقتصر على الكنائس فقط، بل هناك تأمين لمدن المحافظة، بداية من طابا وحتى رأس سدر، برفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي طوارئ، وتم نشر أكمنة متحركة وأفراد شرطة سريين، في المناطق العامة والسياحية لضبط أي مشتبه به.